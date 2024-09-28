Российский реестр майнеров запустят в ноябре 2024 года

Создание и ведение реестра майнеров в России теперь будет на Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом 27 сентября 2024 года сообщил Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информационной политике. С 1 ноября 2024 года, когда вступает в силу закон о легализации майнинга, криптовалюту смогут добывать только те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут внесены в специальный реестр. Первоначально предполагалось, что реестр будет вести Минцифры, но власти решили отдать эту работу налоговикам.

Горелкин пояснил, что это логичное решение, поскольку ФНС уже имеет опыт работы с криптовалютами и майнерами, а также является одним из самых высокотехнологичных ведомств в стране. «ФНС лучше подходит для этой задачи, чем Минцифры», — отметил он в своём Telegram-канале. Это значит, что с регистрацией майнеров и контролем за их деятельностью будет проще и эффективнее.

Физические лица смогут заниматься майнингом без регистрации, если будут соблюдать лимиты на энергопотребление, которые установит правительство. Замминистра финансов Иван Чебесков подчеркнул, что при соблюдении этих лимитов никакой регистрации не потребуется. Если же человек превысит нормы, то ему придётся попасть в реестр и уплачивать налоги, иначе его деятельность будет признана незаконной. Чебесков также добавил, что цель не в наказаниях, а в создании легальных условий для майнинга.