Российский ресторан начал бесплатно кормить врачей, принимающих людей с коронавирусом

”Сейчас все мы переживаем непростые времена, и тем больше причин объединяться и поддерживать друг друга. В ГКБ им. С.С. Юдина мы приезжаем дважды в день, в ГКБ №40 готовим и доставляем еду для сотрудников, работающих в ночную смену. Мы планируем обеспечивать врачей и медсестер готовой едой в течение двух месяцев или дольше, если это будет необходимо”, — говорится в посте “Тануки” на официальной странице компании в Facebook.

Важно отметить, что на данный момент речь идет лишь о работниках ГКБ имени С.С. Юдина и ГКБ №40 в Коммунарке. К слову, главврач именно больницы в Коммунарке, Денис Проценко, сегодня официально заявил о том, что болен COVID-19.