Российский режиссёр, снимавший фильм на МКС, хочет снять следующий фильм на Луне или на Марсе

После возвращения в Москву все участники съёмок фильма «Вызов» о молодой девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта, — режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий дали интервью. Режиссёр рассказал, что готов снять продолжение фильма на Луне или даже на Марсе.

При этом он отметил некоторые трудности при получении нового съёмочного опыта в условиях невесомости, сказав, что это подсказало ему некоторые методы создания фильмов в будущем.

По словам Шипенко, на Земле некоторые сцены он представлял себе одним образом, но в космосе они получились совершенно другими. «Люди могут находиться лицом к лицу в космосе, но один из них — головой вверх, а другой — горизонтально, камера может находиться в другой плоскости, и это полностью меняет ваше сознание. Для меня это было кинематографическим открытием — реализовать сцены совершенно по-другому, в трёх или четырёх плоскостях», — подчеркнул режиссёр.

Отдельно Клим Шипенко коснулся темы съёмок в космосе и сказал. что готов снимать на Луне и даже на Марсе.

«Мы готовы. Мы считаем, что космическое кино должно сниматься в космосе. Если речь идёт о Луне, давайте отправимся на Луну, если о Марсе, давайте отправимся на Марс». — поделился мыслями режиссёр.