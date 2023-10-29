Российский робот будет работать в Московском театре кукол

Робот от компании «Промобот», которая является резидентом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), будет участвовать в Московском фестивале театров кукол под названием «Чехонте_фест». Это мероприятие проходит с 1 по 5 ноября и организовано Московским театром кукол с поддержкой Технопарка «Сколково». На фестивале робот «Промобот» предстанет перед аудиторией в роли Антоши Чехонте.

Компания «Промобот» специализируется на мехатронике, электронике, системах распознавания лиц, навигации и искусственном интеллекте. Их роботы оборудованы микрофонным массивом, датчиками препятствий и сервоприводами. Микрофонный массив позволяет роботу распознавать голос пользователя даже в шумных местах. Промобот способен копировать движения и мимику человека, а также взаимодействовать с ним на эмоциональном уровне. Его «лицо» обладает 29 подвижными модулями для создания различных выражений.

На фестивале «Чехонте_фест» с 1 по 5 ноября робот «Промобот» предстанет в образе Антоши Чехонте и приветствует гостей в начале и закрытии фестиваля. Это мероприятие ориентировано на новейшие технологии в мире театра кукол, и представления будут вдохновлены произведениями Чехова, представляя возможное будущее, где роботы искусственного интеллекта играют роль в театральных постановках.

Генеральный директор Технопарка «Сколково», Роман Русанов, подчеркнул важность сотрудничества с резидентами «Сколково» и московскими культурными учреждениями, в том числе Московским театром кукол. Фестиваль «Чехонте_фест» будет представлять 11 постановок, показываемых на трёх сценах Московского театра кукол, давая возможность пересмотреть произведения Чехова через призму искусства кукольного театра.