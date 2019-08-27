Российский робот Федор со второй попытки был доставлен на МКС

После произведенной стыковки потребуется до нескольких часов на выравнивание давления между кораблем и станцией, а также на проверку герметичности сцепки между ними. Только после проведения всех проверок Центр управления полетами даст разрешение экипажу станции открыть люк в корабль, в том числе для того, чтобы русская разработка смогла попасть на МКС..

На Международной космической станции российский робот Федор будет находиться до 6 сентября, а уже 7 сентября командование из “Роскосмоса” планирует вернуть его на Землю.