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Российский робот Федор со второй попытки был доставлен на МКС

На Землю он вернется в начале сентября
Стало известно, что космический корабль “Союз МС-14” совершил успешную стыковку с Международной космической станцией в автоматическом режиме со второй попытки. Именно на его борту находился в этот момент российский робот Федор.

После произведенной стыковки потребуется до нескольких часов на выравнивание давления между кораблем и станцией, а также на проверку герметичности сцепки между ними. Только после проведения всех проверок Центр управления полетами даст разрешение экипажу станции открыть люк в корабль, в том числе для того, чтобы русская разработка смогла попасть на МКС..

На Международной космической станции российский робот Федор будет находиться до 6 сентября, а уже 7 сентября командование из “Роскосмоса” планирует вернуть его на Землю.

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