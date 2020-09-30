Российский робот из Сколково начал работать в американской сети Walmart

Поток людей в супермаркете Walmart напоминает метро в час пик. Чтобы сделать передвижение робота максимально безопасным и автономным, наши инженеры создали уникальные датчики препятствий — они быстрее, точнее и надежнее любых решений на рынке. Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с Walmart, сможем масштабировать эту разработку и для других роботов Promobot — в любой стране мире. Это большая удача — испытывать российские изобретения в самой известной в мире торговой сети.

Олег Кивокурцев Директор по развитию Promobot