Наука и технологии
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Российский робот из Сколково начал работать в американской сети Walmart
Он знает несколько языков, благодаря чему может быть полезнее большинства консультантов-людей
Как стало известно, российский робот от резидента Сколково начал работать в магазине американской сети Walmart в Чили под названием Lider Hiper. Устройство выполняет роль консультанта и уже сейчас способно помочь покупателям в выборе товаров среди 120 тыс торговых позиций.
В числе языков, который знает робот, оказался не только английский, но также и распространенные в стране испанский и португальский, пишет Хайтек. В пресс-службе компании-разработчика робота рассказали изданию, что искусственный интеллект устройства изучил и запомнил 120 тыс торговых позиций, представленных на полках магазина. На данный момент это “самый большой в мире объем данных о товарах, используемый в роботе”.
Поток людей в супермаркете Walmart напоминает метро в час пик. Чтобы сделать передвижение робота максимально безопасным и автономным, наши инженеры создали уникальные датчики препятствий — они быстрее, точнее и надежнее любых решений на рынке. Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с Walmart, сможем масштабировать эту разработку и для других роботов Promobot — в любой стране мире. Это большая удача — испытывать российские изобретения в самой известной в мире торговой сети.