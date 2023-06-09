Российский робот-художник смог повторить картины Моне

Разработанный исследователями из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» робот-реставратор смог повторить работы художников Клода Моне и Аркадия Рылова.

Созданный в 2016 первый прототип робота мог рисовать только черно-белые изображения. Новый вариант может смешивать подаваемые поршневыми насосами акриловые краски различных цветов. Встроенная нейросеть обрабатывает изображение, разбивая его на мазки и преобразовывая в код.

Роботу удалось написать копии картин «Сумерки. Венеция» французского художника Клода Моне и «Белая ночь. Ночная заря» русского живописца Аркадия Рылова. На создание каждой копии размером 30 на 40 сантиметров машине потребовалось более 70 часов и пяти тюбиков краски. Предполагается, что в будущем робот будет использоваться не только для реставрации и создании точных копий картин, но и для реализации неосуществленных замыслов мастеров прошлого

Также исследователи разработали математический метод оценки точности имитации манер художников. В основе подхода — подсчет количества и характеристик мазков разной длины, которые для удобства представляются в виде гистограммы. Мазки анализируются по шести параметрам: длине, кривизне, ориентации, углу наклона, числу соседних мазков с похожей ориентацией и разнице в ориентации близкорасположенных мазков.

В тоже время гистограммы цифровых реплик, на основе которых робот писал копии, оказались мало похожи на гистограммы оригинальных картин, отмечает один из разработчиков, старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов. Для того более точных копий от робота алгоритм надо усовершенствовать, подчеркнул он.