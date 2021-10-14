Российский робот-охранник заступил на боевое дежурство

Сообщение об этом опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. К посту он также прикрепил видео, на котором демонстрируется процесс патруля территории космодрома «Восточный» роботом.

Отметим, что согласно имеющимся данным, устройство способно работать как автономно, так и под управлением человека. Двигаться робот-охранник будет по специально выделенным маршрутам.

Главной целью «Маркера» называется охрана космических объектов и поиск нарушителей.

Отметим, что ранее в сети появилась информация об испытаниях грузового корабля «Прогресс МС-18» на герметичность. Происходит это на космодроме Байконур. В частности, аппарат проверяли в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса.