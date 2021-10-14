Российский робот-охранник заступил на боевое дежурство

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Российский робот-охранник заступил на боевое дежурствоУ него есть как беспилотный, так и управляемый человеком режимы
В 2019 году в Магнитогорске впервые представили новейшего робота-охранника «Маркер». Теперь же аппарат наконец-то заступил на первое боевое дежурство.
Сообщение об этом опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. К посту он также прикрепил видео, на котором демонстрируется процесс патруля территории космодрома «Восточный» роботом.
Отметим, что согласно имеющимся данным, устройство способно работать как автономно, так и под управлением человека. Двигаться робот-охранник будет по специально выделенным маршрутам.
Главной целью «Маркера» называется охрана космических объектов и поиск нарушителей.
Отметим, что ранее в сети появилась информация об испытаниях грузового корабля «Прогресс МС-18» на герметичность. Происходит это на космодроме Байконур. В частности, аппарат проверяли в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса.