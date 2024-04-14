Российский рынок офисных программ вырос на 12% с 2023 года

Рынок офисного программного обеспечения в России в прошлом году вырос на 12% и достиг 64 млрд рублей, сообщает компания J’son & Partners Consulting. Большая часть рынка пришлась на компании (B2B), затем на государственный сектор (B2G), а частные пользователи (B2C) составили небольшую долю.

Российское программное обеспечение в 2023 году составило 21% от общего объёма рынка, что является рекордным показателем. Прогнозируется, что к 2030 году эта доля вырастет до 80%. Аналитики также прогнозируют рост рынка до 100 млрд рублей к 2030 году, причём подавляющая часть будет приходиться на отечественные платформы.

В ближайшие годы ожидается высокий темп роста рынка, особенно в связи с цифровизацией экономики и замещением импортных продуктов. Однако после 2025 года прогнозируется замедление роста из-за насыщения рынка. Ключевые факторы роста — уход иностранных компаний с рынка, увеличение рисков использования иностранного ПО, активная поддержка государства отечественных разработчиков и рост лояльности пользователей к российским продуктам.