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Российский самолёт МС-21 провалил испытания прерванным взлётом
Специалисты уже выясняют причины произошедшего
В сети появилась информация о результата тестирования перспективного российского пассажирского самолёта МС-21-300. Как оказалось, воздушное судно провалило испытания прерванным взлётом, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.
На данный момент специалисты пытаются выяснить, в чём заключается причина произошедшего, сообщает ТАСС. В качестве предварительной версии называются плохие погодные условия, из-за которых самолёт не сумел остановится вовремя.
Отметим, что испытания прерванным взлётом являются одним из важнейших этапов в программе лётных испытаний любых самолётов. С их помощью специалисты оценивают работу реверсивного устройства двигателей воздушного судна. Также именно в рамках данного вида тестирования удаётся проверить системы экстренного торможения самолёта, надежность и температурную выносливость тормозящих устройств в стойках шасси.