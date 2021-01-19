Российский самолёт МС-21 провалил испытания прерванным взлётом

На данный момент специалисты пытаются выяснить, в чём заключается причина произошедшего, сообщает ТАСС. В качестве предварительной версии называются плохие погодные условия, из-за которых самолёт не сумел остановится вовремя.

Отметим, что испытания прерванным взлётом являются одним из важнейших этапов в программе лётных испытаний любых самолётов. С их помощью специалисты оценивают работу реверсивного устройства двигателей воздушного судна. Также именно в рамках данного вида тестирования удаётся проверить системы экстренного торможения самолёта, надежность и температурную выносливость тормозящих устройств в стойках шасси.