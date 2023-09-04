Российский самолёт SJ — 100 успешно прошёл вторые лётные испытания

Второй успешный полет российского самолёта SJ-100 с заменёнными импортными частями был завершён в Комсомольске-на-Амуре. Полет продолжался 75 минут и включал в себя тестирование на высотах до 6000 метров. Экипаж, включая командира воздушного судна, проверил различные системы самолёта, включая систему кондиционирования воздуха и топливную систему.

Российский самолёт SJ-100 прошёл первый полет день ранее, демонстрируя свои способности на высотах до трёх тысяч метров и скоростях до 343 километров в час. Этот самолёт имеет около 40 импортозамещенных систем и агрегатов. SJ-100 разрабатывается в рамках программы по замещению импорта в авиационных системах и компонентах.

Этот ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт будет добавлен к семейству самолётов Superjet, предназначенных для различных коммерческих целей. Этот успех подчёркивает стремление России к развитию собственных авиационных технологий и снижению зависимости от импорта.