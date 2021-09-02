Российский самолёт взлетит на авиадвигателе, который разработан на базе автомобильного

Российский самолёт взлетит на авиадвигателе, который разработан на базе автомобильногоЭто может произойти уже в этом году
Речь идёт об авиадвигателях АПД-500, разработанных на базе автомобильных для серии Aurus. По словам Михаила Гордина, генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, легкомоторный самолёт Як-18Т получит опытный образец авиационного двигателя, построенного на базе автомобильного. Тестовые полёты планируется начать в конце 2021 или начале 2022 года. Также есть планы отправить эти двигатели в серийное производство, но для этого понадобится не менее двух с половиной лет работы.
Также, по словам Гордина, будет сделана версия АПД-500 для акробатических самолётов «Циркач». «Данный демонстратор планируем собрать к зиме и испытать на наземных стендах. Затем планируем установить его на летающую лабораторию на базе самолёта Як-52 и приступать к полетам в следующем году», – отметил Гордин.