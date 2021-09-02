Российский самолёт взлетит на авиадвигателе, который разработан на базе автомобильного

Это может произойти уже в этом году

В России разрабатывают авиадвигатель, основанный на автомобильном. Исследования проводятся с 2018 года, чтобы выяснить что именно необходимо изменить в автомобильном двигателе, чтобы он стал авиационным.