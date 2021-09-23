Российский сегмент международной космической станции заплесневел

Речь идёт о плесени, избыточное содержание фрагментов которой было обнаружено в районе панели 103 функционально-грузового блока «Заря», говорится в журнале «Пилотируемые полёты в космос». Он, к слову, находится в российском сегменте МКС.

Что интересно, соответствующие исследования газовой среды были проведены ещё в январе 2021 года, но лишь сейчас информация об этом стала доступна широкой публике.

Бактерии были обнаружены на 13 из 16 исследованных зон. И хоть в целом уровень «обсемененности воздушной среды представителями бактериальной флоры» оказался в пределах нормы, в одной зоне показатели количества плесневых грибов оказались выше нормативного на 10%.