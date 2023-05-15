Наука и технологии
14:12, 15 мая 2023
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Российский сервис «Антиплагиат» научили определять студенческие работы, написанные с помощью бота ChatGPT

Но пока не GPT-4

В российской системе проверки текста на заимствование чужих работ «Антиплагиат» появилась функция распознавания текста, сгенерированного моделями нейросети GPT-2 и GPT-3. На этих языковых моделях работает чат-бот ChatGPT.

Новая функция призвана определять «искусственные» студенческие работы, и если система определит такие фрагменты, сразу пометит их как «подозрительные». Этот функционал доступен в платной версии «Антиплагиата».

Эту систему используют преимущественно ВУЗы. При этом ещё нет общего критического отношения к использованию студентами искусственного интеллекта для работы над дипломом.

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