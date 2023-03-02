Российский сервис поиска билетов и гостиниц оштрафовали за утечку пользовательских данных

Представители сервиса отметили, что утечка действительно произошла в июле 2022 года. Тогда в Сеть попали данные о покупателях автобусных билетов: имена и фамилии, номера телефонов и адреса электронных почт. По сообщениям пресс-службы «Туту.ру», это менее 1% данных от общего количества заказов.

При этом компания заверила, что устранила причины утечки и продолжает «совершенствовать защитные механизмы».

Информацию об утечке из сервиса прокомментировал Telegram-канал «Утечки информации». Как сообщается, эту базу разместил тот же источник, который до этого публиковал утечки из образовательного сервиса GeekBrains, «Школы управления Сколково» и службы доставки Delivery Club. Отмечается, что атаку на «Туту.ру» совершили зарубежные хакеры.