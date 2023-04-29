Российский сервис психотерапии запустил бота-психолога в Telegram

Российский сервис психотерапии запустил бота-психолога в TelegramНазывается Zigmund.GPT
Российский сервис психотерапии Zigmund.Online запустил первого анонимного Telegram-бота для психологической поддержки обратившихся к «специалисту».
Zigmund.GPT работает круглосуточно и бесплатен. Технология основана на искусственном интеллекте: за счёт применения когнитивно-поведенческого подхода помогает уйти от негативных мыслей и настроения к позитивному состоянию, справиться с трудными жизненными ситуациями. Бот помогает учиться управлению своими состояниями и поведением, даёт рекомендации по психологической самопомощи и предлагает различные техники релаксации.
В Zigmund.Online мы стремимся делать психотерапию доступной для всех, и наш AI-бот-психолог становится важным шагом на этом пути. Мы верим в технологии как средство улучшения качества жизни людей и создаём безопасное ментальное пространство для каждого.