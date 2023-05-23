Российский сервис такси inDrive поддержал санкции и сбежал за рубеж

Сервис для заказа такси inDrive, который начался в Якутске и работал по всей России, прекратит свою деятельность в стране. Команда российского приложения запустила новое приложение под названием Drivee. Эта информация была подтверждена источником, знакомым с работой компании.

В июне 2022 года российское подразделение вышло из структуры международного сервиса inDrive и начало развиваться независимо. В мае 2023 года команда российского сервиса приняла решение полностью перезапустить бизнес под новым названием — Drivee. Некоторым российским пользователям inDrive уже предлагается скачать Drivee и перенести свои данные в новое приложение. После полноценного запуска Drivee возможность заказывать поездки через приложение inDrive будет недоступна. Пока неизвестно, когда именно прекратится работа inDrive в России.

В новом приложении Drivee будут доступны старые функции из inDrive, включая возможность клиентам сами предлагать цену за поездку. Временно Drivee откажется от грузовых перевозок и услуг мастеров, чтобы сосредоточиться на развитии городских сервисов в России. Компания сохраняет рабочие места для сотрудников российского подразделения и расширяет команду в Москве и Якутске.

Приложение Drivee доступно в магазинах приложений для iOS и Android. При входе в приложение пользователю предлагается ввести номер телефона и получить проверочный код. После этого данные автоматически переносятся из inDrive в Drivee. Личные данные из приложения inDrive были удалены. Разработчиком приложения Drivee является ТОО «Индэлс». Компания «Индэлс» приобрела 100% уставного капитала российского подразделения inDrive в марте 2023 года.

inDrive — это международная платформа для транспортных и городских услуг с главным офисом в Калифорнии, США. inDrive работает в 614 городах в 47 странах. Он предоставляет не только услуги такси, но и другие городские услуги, такие как грузовые перевозки, вызов мастера, курьерская доставка и поиск работы.