Российский Северный флот оснастят новейшим гиперзвуковым оружием

Да и вообще, именно через обновление и расширение за счет новых разработок планируется модернизировать вооруженные силы Северного флота Российской Федерации. Что же до сроков поставки нового вида вооружения, то о них, к сожалению, пока что сообщено не было.

”На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота”, — рассказал Александр Моисеев.

К слову, напомним, что согласно последним данным, гиперзвуковые ракеты также готовят для самолетов Су-35 и Ту-22М3