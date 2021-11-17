Российский школьник пообещал расстрелять одноклассников и получил вызов полиции домой

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Российский школьник пообещал расстрелять одноклассников и получил вызов полиции домойТеперь с ним работают компетентные органы
Несколько одиннадцатиклассников московской школы № 1186 получили через AirDrop сообщения от их одноклассника, что он собирается прийти в школу и всех расстрелять.
В сообщениях был сказано, что того, кому «стрелок» прислал предупреждение, он оставит в живых. Одна из его одноклассниц рассказала об этом классному руководителю, после чего информация была передана в полицию.
Школьник был срочно вызван на допрос, на котором во всём сознался, но при этом заявил, что просто хотел пошутить. Теперь с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Источник: Life