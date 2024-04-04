Российский школьник разработал цифровую платформу для туризма Камчатки

Школьник из Камчатки разработал интернет-платформу для местных турфирм. На этом сайте будут собраны данные об отелях, туристических услугах и гастрономических турах. Создатель Тимур Добуев подчеркнул, что платформа не просто позволяет бронировать отели и заказывать экскурсии, но и предоставляет обширную информацию о регионе, включая на разных языках.

Ассоциация индустрии гостеприимства Камчатки заинтересовалась проектом «Смотри, вулканы!». Её члены будут первыми, кто начнёт пользоваться этой платформой. Администрация платформы обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов, привлечение клиентов и перевод турпредложений на разные языки.

По данным краевого министерства туризма, в 2023 году на Камчатку прибыло более 360 тысяч туристов, что стало рекордом за последние годы.