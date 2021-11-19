Российский штамм COVID-19 внесли в международный реестр

Более того, эту разновидность коронавируса внесли в реестр вирусной номенклатуры Pangolin. И хоть изначально его обнаружили в Словакии в январе 2021 года, уже в мае-июне она перебрался в Россию.

По итогу именно он составлял более 80% всех российских образцов геномов коронавируса, загруженных в публичную базу GISAID.

Сообщается, что в дальнейшем «российский» штамм распространился в Казахстане, на Украине, в Турции, Финляндии и Израиле. В дальнейшем в других странах возникла уже самостоятельная подлиния штамма, которую было решено назвать AY.122.1.

Отметим, что учёные придерживаются мнения, что штамм AY.122 не имеет повышенной устойчивости к антителам, которые производятся у привитых людей.