Российский синхротрон СКИФ подключили к электросети

Компания «Россети Новосибирск» завершила подготовку энергообъектов для присоединения к сети Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Этот проект — один из самых больших в России за последние десятилетия. СКИФ станет лидером в научных исследованиях в различных областях, включая химию, физику, биологию и медицину.

Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Барышевская», которая является важным источником энергии для наукограда Кольцово, где строится СКИФ. Были установлены новые силовые трансформаторы и проложены дополнительные кабельные линии. Теперь подстанция обладает большей мощностью, что обеспечит нужное электроснабжение для работы СКИФ.

СКИФ — это уникальный научный проект, где частицы движутся по кольцу с почти световой скоростью. Этот проект создаётся в рамках национальной программы «Наука и университеты» и будет состоять из 30 экспериментальных станций.