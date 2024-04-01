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Наука и технологии
Опубликовано 01 апреля 2024, 17:05
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Российский синхротрон СКИФ подключили к электросети

Об этом рассказали в 
Компания «Россети» рассказала о том, что подключила научную установку СКИФ к электросети
Российский синхротрон СКИФ подключили к электросети
© Fré Sonneveld

Компания «Россети Новосибирск» завершила подготовку энергообъектов для присоединения к сети Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Этот проект — один из самых больших в России за последние десятилетия. СКИФ станет лидером в научных исследованиях в различных областях, включая химию, физику, биологию и медицину.

Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Барышевская», которая является важным источником энергии для наукограда Кольцово, где строится СКИФ. Были установлены новые силовые трансформаторы и проложены дополнительные кабельные линии. Теперь подстанция обладает большей мощностью, что обеспечит нужное электроснабжение для работы СКИФ.

СКИФ — это уникальный научный проект, где частицы движутся по кольцу с почти световой скоростью. Этот проект создаётся в рамках национальной программы «Наука и университеты» и будет состоять из 30 экспериментальных станций.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
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#наука
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#физика
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#электричество