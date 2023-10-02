Российский смартфон «Р-ФОН» оказался подозрительно похож на смартфон из Бангладеш

Олег Лазарев, редактор Mobiltelefon.ru, выяснил, что смартфон «Р-ФОН» от российской компании «Рутек» имеет схожий дизайн с моделью бренда Symphony из Бангладеш. Оба устройства, «Р-ФОН» и Symphony Helio 80, имеют 6,7-дюймовый экран, чипсет MediaTek Helio G99, 128 ГБ встроенной памяти и батарею на 5000 мАч. Небольшие различия в ОЗУ (6 ГБ в Helio 80, 8 ГБ в «Р-ФОН») и разрешении основной камеры (108 Мп против 50 Мп).

Представители «Рутека» утверждают, что не имеют информации о бангладешском смартфоне, но подчёркивают, что «Р-ФОН» — это российское устройство с операционной системой «РОСА Мобайл». Они также указывают, что для его создания использовались иностранные компоненты, и что компания следит за возможностью использования отечественных компонентов в будущем. «Р-ФОН» собирается в Саранске, и компания утверждает, что он соответствует требованиям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом.

Первоначально «Р-ФОН» был анонсирован в августе этого года, и Forbes сообщила, что он будет производиться в Китае. Однако затем «Рутек» сообщил, что начал сборку в Саранске и официально представит «Р-ФОН» до конца года.