Российский «Союз-2.1 а» успешно стартовал с космодрома к МКС

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-27», сообщили в Центре управления полётами. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет продлится 50 часов и 4 минуты, и через двое суток «Прогресс» должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

На борту ракеты «Союз-2.1а» нанесены изображения в честь 90-летия Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, и 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета. Также на ракете есть символика Российских студенческих отрядов (РСО), которые отмечают 65-летие. В транспортном корабле на МКС отправится флаг юбилейного года РСО. Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, отметил, что сотрудничество с «Роскосмосом» продолжает расти и включает проекты, вовлекающие молодёжь из России, Беларуси и Казахстана.

«Прогресс МС-27» доставит на МКС 2 504 кг грузов, включая оборудование, укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинские и гигиенические средства для экипажа. Также он привезёт 754 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота. Кроме того, корабль доставит подарки для российских космонавтов, включая шоколадные конфеты ручной работы для Олега Кононенко, который отметит 60-летие на орбите, и футболку с фотографиями для Александра Гребенкина, который отпразднует 42-летие 15 июля.