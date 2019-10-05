Российский спецназ и китайская полиция проведут совместные военные учения

По словам начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерала-лейтенанта Игорь Семиляка, антитеррористическое учение “Сотрудничество-2019” состоится уже на следующей неделе и будет проходить на базе учебного Центра отряда “Ермак”. Отмечается, что все военнослужащие будут объединены в отряд, в каждом взводе которого будет по 7-8 представителей “Ермак” и столько же бойцов отряда “Ловчий сокол”. Переводчиками будут выступать российские курсанты, которые находятся в процессе обучения китайскому языку.

“Благодаря этой важной работе удается поддерживать высокий уровень взаимодействия силовых структур, действовать оперативно и слаженно. Уверен, что предстоящее совместное учение подразделений спецназа Росгвардии и народной вооруженной полиции Китая повысит эффективность выполнения совместных задач по противодействию международному терроризму и экстремизму”, – прокомментировал генерал-лейтенант Игорь Семиляк.