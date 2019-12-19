Российский спецназ вооружили оружием новейшего поколения

Данный тип оружия, к слову, можно использовать в совершенно разных условиях, в том числе как на суше, так и под водой. По данным ТАСС, автоматы АДС на протяжении последних нескольких лет проходили полноценную эксплуатацию в тестовом режиме в вооруженных силах Российской Федерации. Благодаря данному периоду разработчики смогли внести коррективы в автомат, повысив тем самым удобство его использования и эффективность при применении в различных средах.

Отметим, что АДС имеет калибр 5,45 мм. Подводная стрельба возможна при использовании боеприпасов ПСП и ПСП-УД 5,45х39 мм.