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Российский спецназ вооружили оружием новейшего поколения
Но перед этим оно несколько лет проходило тестирование в руках вооруженных сил страны
В сети появилась информация о том, что российский спецназ получил на вооружение новейшее оружие — автоматы АДС в компоновке “булл-пап”. Отличительной особенностью устройства является его уменьшенный в сравнении с классическим вариантом размер, при этом, что интересно, длина ствола сохранилась на прежнем уровне.
Данный тип оружия, к слову, можно использовать в совершенно разных условиях, в том числе как на суше, так и под водой. По данным ТАСС, автоматы АДС на протяжении последних нескольких лет проходили полноценную эксплуатацию в тестовом режиме в вооруженных силах Российской Федерации. Благодаря данному периоду разработчики смогли внести коррективы в автомат, повысив тем самым удобство его использования и эффективность при применении в различных средах.
Отметим, что АДС имеет калибр 5,45 мм. Подводная стрельба возможна при использовании боеприпасов ПСП и ПСП-УД 5,45х39 мм.