Российский спектрометр позволит сосчитать количество сверхмассивных чёрных дыр

На Международной космической станции готовятся к установке нового рентгеновского спектрометра СПИН-Х1-МВН, который поможет учёным лучше понять количество сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной. Заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов рассказал, что этот прибор сможет измерить космическое рентгеновское излучение, исходящее от множества объектов, которые сложно наблюдать по отдельности. Чем точнее будут измерены параметры этого излучения, тем больше учёные смогут узнать о чёрных дырах, которые находятся на огромных расстояниях от нас.

Главной задачей при работе со спектрометром будет отделение полезного сигнала от инструментального фона, который создаётся самим устройством. Лутовинов объяснил, что точность измерений обычно колеблется в пределах 10-15%, однако новая разработка должна добиться точности до одного процента. Даже если прибор покажет точность на уровне 2-3%, это уже станет значительным успехом в понимании космического рентгеновского фона и, следовательно, чёрных дыр.

Конструкция спектрометра предусматривает использование четырёх детекторов, которые попеременно закрываются экраном, чтобы отделить инструментальный фон от космического сигнала. Прибор был доставлен на МКС в августе на корабле «Прогресс МС-28», а его установка на внешней поверхности станции запланирована на декабрь.