Российский спрей-вакцину от коронавируса зарегистрируют в 2025 году

В декабре 2024 года в Минздрав РФ будут поданы документы для регистрации новой отечественной вакцины от коронавируса в назальной форме «Гам-VLP-мультивак». Разработчиком вакцины является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Регистрация вакцины ожидается в 2025 году, сообщил руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ, доктор биологических наук Татьяна Гребенникова.

Гребенникова отметила, что назальная и инъекционная формы вакцины содержат одинаковые вирусоподобные частицы, включающие белки различных вариантов коронавируса. Это сделано для того, чтобы минимизировать возможные генетические изменения вируса, обеспечив адаптацию вакцины к его мутациям. Она выразила надежду, что в начале 2025 года будет получено разрешение на использование вакцины в назальной форме.

В настоящее время продолжается третья фаза клинических испытаний обеих форм вакцины, и она близка к завершению. По словам Гребенниковой, на основе данных первых двух фаз можно подать заявку на временное регистрационное удостоверение. Окончательное удостоверение планируется получить после завершения третьей фазы исследований в 2025 году.