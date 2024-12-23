Российский спутник дистанционного зондирования запустят 25 декабря

Роскосмос готовится к новому запуску ракеты «Союз-2.1б» из семейства Р-7, намеченному на 25 декабря. На орбиту выведут спутник «Ресурс-П» № 5, предназначенный для высокодетального зондирования Земли. В госкорпорации уточнили, что ракета уже собрана, а её вывоз на стартовую площадку запланирован на 23 декабря.

Серия «Ресурс-П» включает российские спутники с разрешением съёмки менее метра на пиксель, что позволяет создавать детализированные трёхмерные модели поверхности. Эти аппараты оснащены уникальным инструментом для ускоренной обработки данных и проведения стереоскопической съёмки. Ранее, в марте, на орбиту вывели четвёртый спутник этой серии, а до конца года планировалось запустить ещё 10 спутников для нужд Росгидромета.

Получаемая со спутников информация помогает отслеживать состояние природных ресурсов, контролировать экологическую обстановку и следить за охраняемыми территориями. В Роскосмосе добавили, что данные также могут быть полезны для международного сотрудничества России в вопросах защиты окружающей среды и решения других задач дистанционного мониторинга Земли.