Российский спутник "Гонец-М" впервые запустят на новейшей ракете-носителе "Союз-2.1б"

По крайней мере, именно об этом сообщает новостное агентство ТАСС, уточняя, что запуск запланирован на 20 сентября с космодрома Плесецк. Стоит отметить, что прежде спутники серии “Гонец” отправлялись в космос с этого же космодрома, но с уже устаревшей ракетой-носителем “Рокот”.

”Любая низкоорбитальная система — многоспутниковая, она требует систематического пополнения. Для текущей группировки “Гонец” это 1−2 запуска в год. Вместе с тем уже развернуты работы по созданию перспективной системы “Гонец” нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением”, — рассказал о планах на будущее директор спутниковой системы Павел Черенков.

Напомним, что на сегодняшний день “Гонец” является единственным низкоорбитальным спутником в российской космонавтике. Данную систему в основном используют для обеспечения различных видов связи и мониторинга подвижных и стационарных объектов.