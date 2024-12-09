Российский спутник «Ионосфера-М» № 1 успешно вышел на орбиту

В ноябре этого года в космос был выведен новый гелиогеофизический аппарат «Ионосфера-М» № 1, который успешно передал первые данные. По сообщению Института космических исследований РАН, с 29 ноября по 4 декабря были проведены первые включения приборов на спутнике, и все устройства, предназначенные для измерения параметров плазмы и электромагнитных полей, продемонстрировали свою работоспособность и корректную работу после выведения в космос.

«Ионосфера-М» стал частью нового космического комплекса «Ионозонд», который создаётся для наблюдения за гелиогеофизической обстановкой, то есть космической погодой. Главной задачей проекта является мониторинг ионосферы и Солнца, а также изучение распределения озона в верхних слоях атмосферы и контроль радиационной обстановки на Земле. Это важный шаг в научных исследованиях, который может значительно повлиять на понимание процессов, происходящих в космосе.

Всего в рамках проекта запланировано четыре спутника «Ионосфера-М». После успешного запуска первого аппарата, второй спутник был выведен в космос одновременно с ним, а третий и четвёртый аппараты планируется отправить в апреле 2025 года. Этот проект станет важным вкладом в развитие космических технологий и обеспечит новые возможности для мониторинга и прогнозирования космической погоды.