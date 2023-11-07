Российский спутник следит за самым разрушительным ураганом за последние 25 лет

Роскосмос с помощью спутника «Метеор-М» наблюдает за ураганом «Киаран», который атаковал Западную Европу на прошлой неделе. Официальный Telegram-канал госкорпорации опубликовал фотографии из космоса, сделанные 1 и 3 ноября, чтобы продемонстрировать циклон.

«Киаран» пришёл с Атлантики и обрушился на Францию в ночь на четверг. Этот ураган стал самым разрушительным за четверть века, о чем говорят представители французских электросетей. Несмотря на восстановление большей части повреждённых линий, более 90 тысяч домохозяйств до сих пор без света.

Ветровые порывы достигали 57 метров в секунду в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 метров. Из-за этой стихии 1,3 тысячи человек были эвакуированы. Движение скоростных поездов приостановлено в регионе О-де-Франс, и в Париже и некоторых коммунах на западе страны запрещено посещение парков. Ущерб оценивается почти в 500 миллионов евро, и есть жертвы: три человека погибли, 47 получили различные травмы.