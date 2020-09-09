Российский спутник сломался в космосе всего через два месяца после запуска

Об инциденте рассказало информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в ракетно-космической отрасли. По данным собеседника агентства, спутник мог стать “жертвой” космического мусора. При этом другой источник заявил, что несмотря на повреждения, двигатель космического аппарата остался цел, и аппарат продолжает довыведение в рабочую точку.

Отметим, что спутник “Экспресс-80” создавался и выводился на орбиту с целью обеспечения фиксированной и подвижной связи, цифрового телевизионного и радиовещания, а также высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.