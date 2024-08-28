Российский студент придумал стартап, печатающий дома на 3D-принтере

Его проект отличается возможностью кастомизации домов по желанию заказчика и использованием уникального материала — люмобетона, который светится в темноте. За свою идею Семен выиграл грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

Стартап предлагает полный цикл услуг — от моделирования до финальной печати объектов, что позволяет создавать индивидуальные жилые дома площадью до 100 квадратных метров.

Печать осуществляется с использованием строительных 3D-принтеров, которые настраиваются под размеры будущего здания. Особенностью проекта является возможность заказчика участвовать в разработке дизайна своего дома, а также применение люмобетона для декоративных элементов, что является новаторским шагом в области строительной 3D-печати.