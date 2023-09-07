Российский студент разработал проект марсохода с площадкой для беспилотников

Студент из Пермского национального исследовательского политехнического университета создал модель марсохода, который может быть запущен с площадки исследовательского беспилотника. Этот проект может быть использован для обучения молодёжи в рамках программ по популяризации науки.

Этот марсоход, разработанный первокурсником университета, способен перемещаться по поверхности Марса автономно. Он оснащён веб-камерой, которая позволяет ему видеть окружающее пространство, и может собирать образцы почвы для анализа, измерять температуру, влажность и содержание газов в атмосфере. Управление этим устройством осуществляется микрокомпьютером с помощью специализированной программы.

Особенностью этой модели марсохода является квадрокоптер, который способен автономно взлетать и садиться. Он запускается с особой платформы, установленной на корпусе робота.

Андрей Сырвачев, создатель этого проекта, также проводит мастер-классы для молодёжи, на которых он демонстрирует, как можно практически применять знания в области физики, электроники и информатики, используя марсоход в качестве примера.

Этот проект получил первое место на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в области космических технологий. В будущем Андрей планирует усовершенствовать устройство, добавив гироскоп и датчик скорости ветра, а также увеличив размеры модели.