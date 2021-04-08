Наука и технологии
Сегодня в 13:58
Российский Су-57 назвали единственным самолётом, способным «убить» американский F-22
И этому даже нашли вполне логичное объяснение
В сети появился материал, опубликованный американскими экспертами издания The National Interest. В нём они заявили, что американский истребитель практически неуязвим для воздушного транспорта. Единственный самолёт, который, в теории, способен «убить» его — это российский Су-57.
В качестве аргумента они использовали мысль о том, что отечественный истребитель может уничтожить все типы воздушных, наземных и водных целей. А раз так, то почему он не может уничтожить и F-22, пишет The National Interest.
При этом журналисты издания также отметили, что Су-57 является первым в мире истребителем, который оснастили средствами направленного инфракрасного противодействия. Также, по их словам, российский истребитель умеет достигать сверхзвуковой крейсерской скорости и имеет радиопоглощающее покрытие.