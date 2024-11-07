Российский суд может оштрафовать Google ещё на 6 млн рублей

Опубликовано 07 ноября 2024, 16:121 мин.
Российский суд может оштрафовать Google ещё на 6 млн рублейЗа неисполнение предписания РКН
Мировой судья Таганского района Москвы зарегистрировал протокол по делу в отношении компании Google за отказ исполнить предписание Роскомнадзора (РКН). По этой статье может быть назначен штраф до 6 млн рублей.
Протокол зарегистрирован в связи неисполнением Google предписания РКН. О чём именно идёт речь, не уточняется.
В отношении компании будут применена статья 19.7.10-4 КоАП РФ. «Зарегистрирован протокол в отношении Google LLC, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)», — сообщили в суде.