Российский суд может оштрафовать Google ещё на 6 млн рублей

Протокол зарегистрирован в связи неисполнением Google предписания РКН. О чём именно идёт речь, не уточняется.

В отношении компании будут применена статья 19.7.10-4 КоАП РФ. «Зарегистрирован протокол в отношении Google LLC, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)», — сообщили в суде.