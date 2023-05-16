Российский суд обязал владельцев Facebook* выплатить 4,5 млн рублей

Иск заключается в том, что российские блогеры потерпели убытки, вложив деньги в таргетированную рекламу на бывшем Facebook за последние три года. Но воспользоваться сервисом блогеры не могут, поскольку Meta свернула деятельность в России.

«Суд удовлетворил наш коллективный иск, поданный к Meta, и взыскал с компании 4,5 млн рублей», — сообщила основатель совета блогеров, юрист Валерия Рытвина.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.