Российский суд официально разрешил властям следить за людьми

Напомним, что ранее жительница Москвы Алена Попова подала заявление в суд, с требованием признать незаконным установку технологии идентификации лиц в систему видеонаблюдения. Россиянка посчитала, что эксплуатация системы распознавания человека без его официального письменного согласия противоречит закону о персональных данных и праву на частную жизнь.

Суд постановил, что видеонаблюдение неспособно идентифицировать личность человека, так как в Едином центре хранения данных отсутствует доступ к необходимым материалам, в частности биометрическим данным, таким как радужная оболочка глаз, рост, вес и т.д. Отмечается, что система предполагает лишь сравнение записи видеокамер с изображением из базы полиции, выявляя совпадение с вероятностью 65%. По мнению суда, видеоизображения не могут быть классифицированы как биометрические персональные данные, что и позволяет использовать их без письменного подтверждения человека.