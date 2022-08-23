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Российский суд отказался вернуть Google 1 млрд рублей от «Царьграда»Так по закону
В апреле телеканал «Царьград» выиграл дело у Google и получил от американской компании 1 млрд рублей неустойки. Google потребовал деньги обратно.
В итоге арбитражный суд Москвы отказал Google в возвращении 1 млрд рублей на расчётный счёт Федеральной службы судебных приставов. Это следует из картотеки дел суда.
«В удовлетворении заявленных требований отказать. Проверено на соответствие действующему законодательству», — сказано в постановлении суда. Обжаловать это решение компания может в течение месяца.