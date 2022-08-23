Российский суд отказался вернуть Google 1 млрд рублей от «Царьграда»

В итоге арбитражный суд Москвы отказал Google в возвращении 1 млрд рублей на расчётный счёт Федеральной службы судебных приставов. Это следует из картотеки дел суда.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Проверено на соответствие действующему законодательству», — сказано в постановлении суда. Обжаловать это решение компания может в течение месяца.