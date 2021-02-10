Российский суд рассмотрит дело о банкротстве Марка Цукерберга

На данный момент о процессе известно не так много информации, пишет Lenta.ru. Ясно лишь, что дело рассмотрит судья Кравчук Л. А, а также то, что третьи и иные лица в деле не фигурирует. При этом портал «Накануне.ру» направил запрос в пресс-службу суда, но в ответ не получил никакой информации о принадлежности Цукерберга к основателю Facebook.

Отметим, что на родине миллиардера, в США, против Facebook подано два иска от Федеральной торговой комиссии страны и генеральных прокуроров десятков штатов в связи с монопольным положением ИТ-корпорации.