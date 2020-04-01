Российский суд впервые провел заседание по видеосвязи WhatsApp

Так, судья рассматривала дело в отношении местного предпринимателя, который не закрыл собственное кафе на время карантина. В итоге суд вынес ему административный штраф в виде запрета деятельности заведения на срок 45 дней.

Напомним, что в рамках борьбы с еще большим распространением коронавируса, Свердловская область еще с 28 марта текущего года ввела запрет на деятельность кафе до особого распоряжения администрации. Учитывая, что только за последние сутки, на момент написания материала, в стране появилось 500 новых случаев заражения COVID-19, подобные меры сложно назвать избыточными.