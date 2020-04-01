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Российский суд впервые провел заседание по видеосвязи WhatsApp
Произошло это под Екатеринбургом
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал о том, что российский суд, в Свердловской области, впервые провел заседание по видеосвязи WhatsApp.
Так, судья рассматривала дело в отношении местного предпринимателя, который не закрыл собственное кафе на время карантина. В итоге суд вынес ему административный штраф в виде запрета деятельности заведения на срок 45 дней.
Напомним, что в рамках борьбы с еще большим распространением коронавируса, Свердловская область еще с 28 марта текущего года ввела запрет на деятельность кафе до особого распоряжения администрации. Учитывая, что только за последние сутки, на момент написания материала, в стране появилось 500 новых случаев заражения COVID-19, подобные меры сложно назвать избыточными.