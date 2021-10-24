Российский супермаркет сделает скидку в 1000 рублей привитым от COVID-19 покупателям

Облегчить себе жизнь можно пройдя через вакцинацию. Тогда и долгожданный код появится, и шанс «подцепить» коронавирус станет заметно ниже.

Но, как оказалось, есть ещё кое-какие бонусы для тех, кто привился от инфекции. Розничная сеть Fix Price запустила специальную акцию, призванную поддержать программу по вакцинации от COVID-19.

Так, с 1 ноября по 31 декабря 2021 года все клиенты сети, имеющие карту лояльности, получат 1000 баллов, равных 1000 рублей. Единственное условие — нужно предъявить сертификат о вакцинации.

Сообщается, что в рамках акции планируется выделить покупателям 10 млн бонусных баллов.