Российский супермаркет сделает скидку в 1000 рублей привитым от COVID-19 покупателям

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Российский супермаркет сделает скидку в 1000 рублей привитым от COVID-19 покупателямОчень щедрое предложение
В России начали распространяться новые ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Во многих регионах вновь ввели систему QR-кодов, без которых нельзя попасть в торговые центры и общественные заведения.
Облегчить себе жизнь можно пройдя через вакцинацию. Тогда и долгожданный код появится, и шанс «подцепить» коронавирус станет заметно ниже.
Но, как оказалось, есть ещё кое-какие бонусы для тех, кто привился от инфекции. Розничная сеть Fix Price запустила специальную акцию, призванную поддержать программу по вакцинации от COVID-19.
Так, с 1 ноября по 31 декабря 2021 года все клиенты сети, имеющие карту лояльности, получат 1000 баллов, равных 1000 рублей. Единственное условие — нужно предъявить сертификат о вакцинации.
Сообщается, что в рамках акции планируется выделить покупателям 10 млн бонусных баллов.
Источник: Retail