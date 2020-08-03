Российский танк "Армата" избавили от конструктивных недостатков

”И по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ тактико-техническое задание при проектировании”, - рассказал чиновник. При этом он также отметил, что испытания “Арматы” идут строго по графику Министерства обороны страны.

Напомним, что в начале 2020 года издание The Diplomat опубликовало материал, в котором заявило о том, что поставки танка Т-14 задерживаются в связи с проблемами в силовой установке, трансмиссии и прицельном комплексе. А ранее вице-премьер Юрий Борисов высказался о дороговизне танка, в связи с чем Вооруженные силы страны не стремятся массово закупаться “Арматой”.