Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Российский танк «Армата» первым в мире обнаружил цели без участия человека
Но финальное решение об уничтожении противника всё ещё ложится на плечи капитана экипажа
Как стало известно, перспективному российскому танку Т-14 «Армата» удалось первым в мире обнаружить цели без участия в этом процессе человека. Произошло это в рамках испытательного выезда.
Близкий к оборонно-промышленному комплексу (ОПК) источник сообщил, что в системе управления огнём танка «заложен цифровой перечень сигнатур основных целей», пишет РИА Новости. Благодаря этому боевая машина способна самостоятельно обнаруживать потенциальные цели: вражеские танки, боевые машины, вертолеты и т.д.
В свою очередь встроенные в систему алгоритмы позволяют искать цели на фоне сложной местности, после чего идентифицировать их (в том числе по видимым частям), сортировать по приоритетности и сопровождать в автоматическом режиме.
Стоит отметить, что решение об уничтоженной обнаруженной цели всё же принимается человеком. Соответствующими полномочиями наделяется командир танка.