Российский танк «Армата» первым в мире обнаружил цели без участия человека

Близкий к оборонно-промышленному комплексу (ОПК) источник сообщил, что в системе управления огнём танка «заложен цифровой перечень сигнатур основных целей», пишет РИА Новости. Благодаря этому боевая машина способна самостоятельно обнаруживать потенциальные цели: вражеские танки, боевые машины, вертолеты и т.д.

В свою очередь встроенные в систему алгоритмы позволяют искать цели на фоне сложной местности, после чего идентифицировать их (в том числе по видимым частям), сортировать по приоритетности и сопровождать в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что решение об уничтоженной обнаруженной цели всё же принимается человеком. Соответствующими полномочиями наделяется командир танка.