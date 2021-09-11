Наука и технологии
Сегодня в 10:49
Российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «танковым бизнес-классом»А также заявили о его схожести с Т-14 «Армата»
Современные танки сложно сравнивать со своими предками времён даже середины XX века. Если тогда о комфорте думали в последнюю очередь, то сейчас этот вопрос рассматривают ещё на этапе конструирования боевой машины.
Так, например, водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев рассказал, что новейший танк Т-90М «Прорыв» сопоставим с Т-14 «Армата», пишет ТАСС.
В своём роде это танковый бизнес-класс <...> По меркам самолётов-истребителей, это поколение 4++. Как последняя ступень перед появлением машин совершенно нового пятого поколения.
Евгений Булашев
Водитель-испытатель боевых и специальных машин
Вместе с тем специалист не забыл отметить, что «Прорыв» является самым манёвренным из всех танков, что ему когда-либо приходилось тестировать. Не в последнюю очередь это может быть связано с башней, автоматической коробкой передач и дизельным двигателем машины.
Напомним, что чуть ранее сообщалось о планируемых испытаниях Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем.