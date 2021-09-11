Российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «танковым бизнес-классом»

Вместе с тем специалист не забыл отметить, что «Прорыв» является самым манёвренным из всех танков, что ему когда-либо приходилось тестировать. Не в последнюю очередь это может быть связано с башней, автоматической коробкой передач и дизельным двигателем машины.

Напомним, что чуть ранее сообщалось о планируемых испытаниях Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем.