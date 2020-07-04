Российский танк танк Т-14 "Армата" опробовали в беспилотном режиме

Известно, что Т-14 представляет из себя первый и единственный в мире танк послевоенного поколения. Модификация “Армата” создавалась для осуществления боя в соприкосновении с противником, а также для поддержки наступления мотострелковых подразделений, ликвидации фортификационных конструкций и различных сил противника.

Напомним, что еще в 2016 году бывшим начальником главного автобронетанкового управления Минобороны Александром Шевченко сообщалось о том, что новейший беспилотный роботизированный танк Т-14 “Армата” будет разработан в 2018 году. Тогда в число особенностей грядущей боевой машины приписывали открытую цифровую архитектуру.