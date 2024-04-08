Российский TikTok впервые начал приносить убытки

Социальная сеть TikTok впервые за 2023 год понесла убытки, потеряв около 427 млн рублей при предыдущей прибыли в 530 млн рублей. С начала предоставления отчётности в налоговой службе в 2020 году компания всегда показывала положительные финансовые результаты.

Выручка TikTok за прошлый год снизилась в 3,4 раза и составила примерно 681 млн рублей, в то время как в 2022 году она достигала 2,36 млрд рублей, согласно данным налоговой службы. Несмотря на введение ограничений на загрузку нового контента и прямые трансляции для российских пользователей из-за законодательных изменений, топовые блогеры TikTok сохранили свою аудиторию, подтверждая стабильное количество подписчиков. По данным на октябрь 2023 года, TikTok оставался одной из самых популярных социальных сетей в России с аудиторией около 67,6 миллионов человек.