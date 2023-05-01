Российский токсиколог прокомментировал целебные свойства водки

Специалист пояснил, что в прошлом водка использовалась в качестве обезболивающего, антисептика и других лекарств, однако в современном мире существуют более эффективные и безопасные способы лечения.

Водовозов отметил, что водка не помогает при инфекционных заболеваниях, включая ОРВИ, и даже может ухудшить состояние пациента. Врач объяснил, что этанол, основное действующее вещество водки, подавляет иммунитет, поэтому при болезни этот напиток будет работать на стороне инфекции, а не человека.

Что интересно, данная информация подтверждается и другими специалистами. Так, ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с педиатром и иммунологом Андреем Продеусом призвали россиян не растирать детей водкой.