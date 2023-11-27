Российский транспортный космический корабль отстыкуется от МКС 29 ноября

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-23» готовится к расстыковке от Международной космической станции (МКС). В ходе выходных были проведены необходимые работы, включая подготовку и установку оборудования, а также проверку систем корабля. Роскосмос планирует осуществить расстыковку 29 ноября.

После расстыковки «Прогресса МС-23» на его смену придёт грузовик «Прогресс МС-25», который запланирован к запуску 1 декабря. Это часть программы обслуживания МКС и подтверждает продолжающийся ритм работы в космосе.