Российский транспортный космический корабль отстыкуется от МКС 29 ноября

23:49, 27 ноября 2023
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Российский транспортный космический корабль отстыкуется от МКС 29 ноябряРассказали в Роскосмосе
Российский транспортный космический корабль «Прогресс МС-23» отстыкуется от МКС 29 ноября
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-23» готовится к расстыковке от Международной космической станции (МКС). В ходе выходных были проведены необходимые работы, включая подготовку и установку оборудования, а также проверку систем корабля. Роскосмос планирует осуществить расстыковку 29 ноября.
После расстыковки «Прогресса МС-23» на его смену придёт грузовик «Прогресс МС-25», который запланирован к запуску 1 декабря. Это часть программы обслуживания МКС и подтверждает продолжающийся ритм работы в космосе.
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